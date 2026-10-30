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MJ Concept fête Octobre Rose

Tout le monde a de la vaisselle non utilisée... Sur les brocantes, c’est par centaines qu’on la trouve. De ce constat, Julie, le « J » de MJ Concept, a eu l’idée de la peindre, de slogans, de seins, petits ou gros, afin de la vendre au magasin et de redonner l’intégralité des ventes à la Ligue contre le cancer.

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MJ Concept fête Octobre Rose« C’est lors d’un voyage en Bourgogne, dans une boutique à Dijon exactement, que j’ai repris l’idée de cette vaisselle où l’on écrit et dessine avec des marqueurs spéciaux et que l’on peut cuire dans son propre four ensuite » explique la co-gérante de la boutique. De ce concept, Julie a décliné tout l’été sur cette vaisselle achetée à petits prix ou donnée par des amis ou la famille, des messages et des dessins pour sensibiliser ses clients et clientes au cancer du sein.

« Avant tout, c’est de la décoration, des vide-poches par exemple, mais par cette action cela touche beaucoup de femmes. J’ai déjà plus de 50 pièces qui sont parties sur les 180 que j’avais préparées. Je peux en reproduire s’il le faut » souligne-t-elle. Julie a un sacré coup de crayon, des personnages, chats ou palmiers, la citation fait sourire en même temps qu’elle fait réfléchir. Un don pour la bonne cause avec un message pour toutes les femmes : «  Faites-vous dépister ! ».

MJ Concept – 60 rue de Montrieux à Naveil  02 54 89 87 09 – Ouvert du mardi au samedi
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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