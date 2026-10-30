MJ Concept fête Octobre Rose

« C’est lors d’un voyage en Bourgogne, dans une boutique à Dijon exactement, que j’ai repris l’idée de cette vaisselle où l’on écrit et dessine avec des marqueurs spéciaux et que l’on peut cuire dans son propre four ensuite » explique la co-gérante de la boutique. De ce concept, Julie a décliné tout l’été sur cette vaisselle achetée à petits prix ou donnée par des amis ou la famille, des messages et des dessins pour sensibiliser ses clients et clientes au cancer du sein.

« Avant tout, c’est de la décoration, des vide-poches par exemple, mais par cette action cela touche beaucoup de femmes. J’ai déjà plus de 50 pièces qui sont parties sur les 180 que j’avais préparées. Je peux en reproduire s’il le faut » souligne-t-elle. Julie a un sacré coup de crayon, des personnages, chats ou palmiers, la citation fait sourire en même temps qu’elle fait réfléchir. Un don pour la bonne cause avec un message pour toutes les femmes : « Faites-vous dépister ! ».