«Compostelle» en avant-première pour la Recherche sur le cerveau

Pour la nouvelle édition d’«Espoir en Tête» en faveur de la Recherche sur le cerveau, le Rotary-Club de Vendôme propose, en avant –première, le film de Yann Samuell «Compostelle», avec de grands acteurs, un film pour tout public.

Véritable ode à la résilience, à la fraternité et à l’espoir d’un nouveau départ, ce film, inspiré d’une histoire vraie, met aux prises Fred (Alexandra Lamy) et Adam (Julien Le Berre), un adolescent en rupture. Ils ne se connaissent pas, pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Aide aux équipements de recherche

Avec cette 20e édition d’«Espoir en Tête», le Rotary club de Vendôme intervient, avec les 1200 Rotary-clubs français, pour aider la recherche sur les maladies du cerveau comme la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, épilepsie, autisme, et les maladies mentales, nouvel axe d’action du Rotary international. A ce titre le Rotary club de Vendôme a sollicité France-Parkinson 41 pour présenter ses actions avant la projection. Depuis 2005, la générosité des milliers de spectateurs-donateurs en France a permis d’attribuer plus de 17 millions d’euros sous forme d’équipements en matériel à 100 équipes de laboratoires français de recherche dont l’unité Inserm 930 du CHU de Tours.