La «Mère Lapipe»  débarque au Majestic !

Cette tenancière de bistrot de l’ancien quartier ouvrier de la rive droite du Mans avait sa clientèle de tous âges et de toutes conditions qui la considérait presque comme une grand-mère, une mère ou… Une sœur pour ceux de son âge car elle n’était plus jeune !

«C’était comme une famille, ce bistrot» raconte Pierrick Bourgault qui l’a filmée les deux dernières années de sa vie terrestre. L’écrivain, photographe et réalisateur parigo-mayennais s’était enthousiasmé pour cette Jeannine qui avait gagné son surnom parce qu’elle gardait la pipe à la bouche – souvent éteinte – malgré la loi d’extinction du tabac dans les lieux publics. Mais même le maire du Mans, devenu ministre, lui passait cette coquetterie.

Sauver les bistrots

Pour Pierrick, Jeannine est un emblème de ces rades qui disparaissent trop vite, au même rythme que les prairies humides. Il aime dire que son Café du coin était «un théâtre, un lieu de parole et d’écoute comme beaucoup d’autres» et souhaite rendre « hommage à ceux qui les tiennent ouverts, à leur diversité, leur liberté, leur humanité.»

Un discours qui résume d’ailleurs son action de journaliste et d’homme au sein de l’Association nationale des bistrots et cafés en France créée par le chef parisien Alain Fontaine, avec notamment Pierre Josse, l’ancien rédac’chef du Guide du Routard.

Cannes à Vendôme

Son film est bourré de tendresse et d’humour, monté un peu comme ce fut jadis le cas pour l’émission Streap-Tease qui traitait de sujets de société bruts de décoffrage. Il le porte à bout de bras, l’accompagne comme un enfant qui ne marcherait pas encore et adore parler au public à la fin.

Ne le répétez pas mais, pour Pierrick, accompagner Jeannine au Majestic, c’est un peu gravir les marches de Cannes à son bras…