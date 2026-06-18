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La «Mère Lapipe»  débarque au Majestic !

Adulée par les Manceaux, connue jusque dans les environs de Château-du-Loir et de La Chartre où la projection du film s’était faite à guichets fermés, saluée par la presse nationale, la «Mère Lapipe» s’invite à Vendôme fin juin.

Photo de Henri Boillot Henri Boillot Envoyer un courriel il y a 11 heures
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La «Mère Lapipe»  débarque au Majestic !
Pïerrick Bourgault avec Jeannine au Café du coin

Cette tenancière de bistrot de l’ancien quartier ouvrier de la rive droite du Mans avait sa clientèle de tous âges et de toutes conditions qui la considérait presque comme une grand-mère, une mère ou… Une sœur pour ceux de son âge car elle n’était plus jeune !

«C’était comme une famille, ce bistrot» raconte Pierrick Bourgault qui l’a filmée les deux dernières années de sa vie terrestre. L’écrivain, photographe et réalisateur parigo-mayennais s’était enthousiasmé pour cette Jeannine qui avait gagné son surnom parce qu’elle gardait la pipe à la bouche – souvent éteinte – malgré la loi d’extinction du tabac dans les lieux publics. Mais même le maire du Mans, devenu ministre, lui passait cette coquetterie.

Sauver les bistrots

Pour Pierrick, Jeannine est un emblème de ces rades qui disparaissent trop vite, au même rythme que les prairies humides. Il aime dire que son Café du coin était «un théâtre, un lieu de parole et d’écoute comme beaucoup d’autres» et souhaite rendre « hommage à ceux qui les tiennent ouverts, à leur diversité, leur liberté, leur humanité.»

Un discours qui résume d’ailleurs son action de journaliste et d’homme au sein de l’Association nationale des bistrots et cafés en France créée par le chef parisien Alain Fontaine, avec notamment Pierre Josse, l’ancien rédac’chef du Guide du Routard.

Cannes à Vendôme

Son film est bourré de tendresse et d’humour, monté un peu comme ce fut jadis le cas pour l’émission Streap-Tease qui traitait de sujets de société bruts de décoffrage. Il le porte à bout de bras, l’accompagne comme un enfant qui ne marcherait pas encore et adore parler au public à la fin.

Ne le répétez pas mais, pour Pierrick, accompagner Jeannine au Majestic, c’est un peu gravir les marches de Cannes à son bras…

« Au fabuleux bistrot de Jeannine »  jeudi 25 juin au Ciné Majestic à Vendôme à 20h (durée 1h16), suivi d’une rencontre-dédicace avec Pierrick Bourgault.
Photo de Henri Boillot Henri Boillot Envoyer un courriel il y a 11 heures
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Henri Boillot

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