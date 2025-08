Ciné plein air : «Intouchables»

L’Echalier et le Comité des fêtes du Temple donnent rendez-vous vendredi 29 août au Temple, pour une séance de cinéma en plein-air gratuite.

Venez nombreux profiter d’une belle soirée conviviale et familiale, autour d’un film sur écran géant gonflable. À vos transats !

Vendredi 29 août dès 19h30 derrière l’église – Le-Temple

Intouchables, Une comédie de Eric Toledo, Olivier Nakache, avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

À la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables.

Entrée libre, projection 21h30

Sur place : buvette, blind test et repas : poulet basquaise 7€ sur réservation

comitedesfetesdutemple@laposte.net ou au 06 06 47 65 41

Apportez transat et couverture ! En collaboration avec Ciclic dans le cadre de Passeurs d’images.

Dans l’après-midi :

17h visite libre de l’exposition «Trognes de trognes, au Temple et dans le Perche» (salle des fêtes)

18h visite guidée de l’église du Temple