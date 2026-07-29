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Les Estivales Arts Bien-Être de Bouffry – 2e édition les 21, 22 et 23 août 2026 !

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les estivales arts bien etre de bouffry

Séances pour tous de Yoga matin et soir, Massages Om A Via, Ostéopathie, Aïkido, Soins les estivales arts bien etre de bouffry 2thérapeutiques et balade en Nature, Conte pour les familles, Concert, Pic Nic partagé… tarifs doux et accessibles.
Les artistes et praticiens invités aux Estivales Arts Bien-Être de Bouffry vous accueillent à la Mairie et au Presbytère avec des propositions d’ateliers, de séances et d’enrichissantes prestations en individuel ou collectif.

Nous vous attendons aussi nombreux pour de beaux rendez-vous en conte, concert et Pic Nic partagé (venez avec votre repas, tapis, coussins…) avec le 1er Concours de Tarte aux Pommes dimanche 23 août dès 12h sur la place du Village (entrée libre), exprimez-vous et partageons… !

Toute l’équipe prépare avec cœur cette réjouissante édition 2026, Partage, Soin de soi et Joie attendus !

Infos et billetterie :
https://sillychloe6.wixsite.com/estivalesbouffry
Billetterie sur place – pré-réservations par e.mail
Suivez-nous sur les réseaux sociaux @Perchoir aux Arts
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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