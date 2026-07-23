Sorties et loisirs

Camping Paradise en Vendômois

A Prunay-Cassereau, le camping les Rochelles, géré par Karolane et Tim est bien plus qu’un simple terrain pour camper mais un lieu de vie local dans ce village vendômois. Que ce soit les animations, le bar, la restauration ou l’activité pêche, cet espace permet tout à chacun de se retrouver en journée ou en soirée.

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Camping Paradise en Vendômois

« Nous entamons notre 2e saison. L’année dernière nous avons enchaîné 2 mois de travaux où nous nous sommes concentrés sur la rénovation du bar qui en avait besoin, carrelage, isolation, climatisation réversible et décoration avec la terrasse au niveau de l’étang » souligne le couple gérant du camping ombragé à l’entrée de la commune. En effet, l’activité de Karolane et Tim se divise en deux, le camping en mobil home ou en tente avec l’accueil des touristes ou des pélerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et le côté bar cocooning avec licence IV et la restauration, snack avec pizza à emporter, ouvert toute la semaine sauf le lundi.

camping paradise en vendomois inlinePendant la saison jusqu’au 30 octobre, Karolane et Tim organisent de nombreux événements, des soirées à thème en plus des matchs de la coupe du monde de foot, soirée reggae, Dj ou soirée Marché nocturne avec producteurs et artisans locaux.

Quant aux amateurs de pêche, l’étang que Tim rempoissonne régulièrement avec par exemple 300 tanches récemment mises à l’eau, il est ouvert à la ½ journée, la journée ou les 24h avec la possibilité de venir pêcher à l’année avec un abonnement. Le Camping les Rochelles reste un espace où la convivialité côtoie la tranquillité du lieu spacieux et ombragé, pour se poser en famille ou entre amis.

campinglesrochelles.fr  Toutes les soirées et évènements  dans notre agenda
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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