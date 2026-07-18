Sorties et loisirs

Labyrinthe une aventure ludique en pleine nature

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Labyrinthe une aventure ludique en pleine nature

Chaque été, le labyrinthe de maïs de Morée accueille les familles sur un parcours jalonné d’énigmes, les visiteurs partent à la découverte des animaux de notre région, représentés par une cinquantaine de silhouettes en bois réalisées par les enfants du centre de loisirs. Entre jeu de piste, observation et promenade, cette animation estivale promet un moment convivial pour petits et grands (à proximité du plan d’eau de La Varenne – accès libre et gratuit).

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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