Labyrinthe une aventure ludique en pleine nature

Chaque été, le labyrinthe de maïs de Morée accueille les familles sur un parcours jalonné d’énigmes, les visiteurs partent à la découverte des animaux de notre région, représentés par une cinquantaine de silhouettes en bois réalisées par les enfants du centre de loisirs. Entre jeu de piste, observation et promenade, cette animation estivale promet un moment convivial pour petits et grands (à proximité du plan d’eau de La Varenne – accès libre et gratuit).