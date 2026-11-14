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La chaleur du bois

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La chaleur du bois
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Même si le bois est une énergie renouvelable et que son coût peut être avantageux, il a toutefois des inconvénients qu’il est important de connaitre. Chauffage écologique indéniable, simple, agréable et efficace, favorisant le baisse de la production de gaz à effet de serre et autres polluants, les systèmes modernes de chauffage au bois (granulés ou centrale bois) présentent un rendement énergétique élevé et permettent de réaliser des économies dans son fonctionnement.

Seulement ces inconvénients sont également nombreux. Ce mode de chauffage requiert beaucoup de manutention, le système devant être régulièrement nettoyé et entretenu pour un fonctionnement optimal. De plus avec un espace de stockage important, ce mode de chauffage reste assez encombrant. Enfin, ce type de chauffage dans des appareils anciens n’est en réalité pas très écologique car responsable d’importantes pollutions.

Conclusion, le bois c’est bien mais avec un appareil moderne et plutôt à foyer fermé car le rendement calorifique d’un foyer ouvert est d’environ 10% donc peu efficace.

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Le Petit Vendômois

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