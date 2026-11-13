Exercice grandeur nature

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Le centre hospitalier de Vendôme-Montoire a organisé un exercice de grande ampleur visant à tester son dispositif de réponse à un afflux massif de victimes (AMAVI) non régulées. Une situation fictive heureusement mais un entraînement bien réel, au service de la sécurité des patients et de la capacité de l’hôpital à répondre à une situation exceptionnelle. Le scénario retenu cette année fut une explosion survenant sur un marché couvert, faisant de nombreuses victimes dont certaines se présentent spontanément aux urgences. Être capable d’accueillir simultanément un nombre important de personnes, de les identifier, de les orienter selon leur état de santé et de garantir une prise en charge adaptée, tout en maintenant le bon fonctionnement de l’hôpital. Un exercice indispensable pour tester l’organisation avant qu’une situation réelle ne survienne.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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