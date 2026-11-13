Exercice grandeur nature

Le centre hospitalier de Vendôme-Montoire a organisé un exercice de grande ampleur visant à tester son dispositif de réponse à un afflux massif de victimes (AMAVI) non régulées. Une situation fictive heureusement mais un entraînement bien réel, au service de la sécurité des patients et de la capacité de l’hôpital à répondre à une situation exceptionnelle. Le scénario retenu cette année fut une explosion survenant sur un marché couvert, faisant de nombreuses victimes dont certaines se présentent spontanément aux urgences. Être capable d’accueillir simultanément un nombre important de personnes, de les identifier, de les orienter selon leur état de santé et de garantir une prise en charge adaptée, tout en maintenant le bon fonctionnement de l’hôpital. Un exercice indispensable pour tester l’organisation avant qu’une situation réelle ne survienne.