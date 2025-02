Double exposition au conseil départemental

Jusqu’au 7 mars, le cloître de l’Hôtel du département à Blois accueille une double exposition organisée dans le cadre des commémorations des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fois la libération de Blois et les temps forts qui ont marqué cet épisode et la libération des camps nazis. Ces expositions offrent au public une occasion de découvrir des documents historiques et des témoignages forts qui illustrent la bravoure et le sacrifice des hommes et des femmes qui ont lutté pour la liberté ainsi que des victimes de l’idéologie nazie. «Un héritage précieux que nous devons transmettre aux générations futures et pour honorer les héros de notre passé» précise Philippe Gouet, président du conseil départemental de Loir-et-Cher.

Jusqu’au 7 mars au conseil départemental 41, Place de la République à Blois. Exposition : «1945, Libération de Blois et les 80 ans de la libération des camps»