Commémoration Babeuf

Chaque année, le Cercle Culturel du Vendômois rend hommage à Gracchus Babeuf sur le parvis de la Abbaye de la Trinité, où une plaque commémorative lui est dédiée.

Figure marquante de la Révolution française, Babeuf fut guillotiné à Vendôme avec son compagnon Darthe pour leur combat en faveur de l’égalité et du bonheur commun, idéaux alors défendus par les sans-culottes et les jacobins. L’hiver 1795-1796, particulièrement rigoureux, pousse Babeuf et ses partisans à passer de la réflexion théorique à l’action concrète en organisant la Conjuration des Égaux. Rapidement démantelé, le mouvement conduit à l’arrestation de Babeuf et de ses compagnons.

Une Haute Cour est alors spécialement installée à Vendôme pour les juger. Le procès débouchera sur une condamnation à mort, exécutée le 27 mai 1797.