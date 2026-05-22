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Commémoration Babeuf

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Commémoration Babeuf

Chaque année, le Cercle Culturel du Vendômois rend hommage à Gracchus Babeuf sur le parvis de la Abbaye de la Trinité, où une plaque commémorative lui est dédiée.

gracchus babeuf 2Figure marquante de la Révolution française, Babeuf fut guillotiné à Vendôme avec son compagnon Darthe pour leur combat en faveur de l’égalité et du bonheur commun, idéaux alors défendus par les sans-culottes et les jacobins. L’hiver 1795-1796, particulièrement rigoureux, pousse Babeuf et ses partisans à passer de la réflexion théorique à l’action concrète en organisant la Conjuration des Égaux. Rapidement démantelé, le mouvement conduit à l’arrestation de Babeuf et de ses compagnons.

Une Haute Cour est alors spécialement installée à Vendôme pour les juger. Le procès débouchera sur une condamnation à mort, exécutée le 27 mai 1797.

Commémoration mercredi 27 mai à 18h  Parvis de la Trinité à Vendôme
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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