Programme «Arbres et Haies 41» se poursuit

Depuis 2021, le programme «Arbres et Haies» initié par le conseil départemental de Loir-et-Cher agit en faveur de la biodiversité et des paysages, aide à la résilience de notre territoire face aux changements climatiques en facilitant et accompagnant les initiatives citoyennes. En effet, 3 types de plantations peuvent faire l’objet de subventions : les arbres isolés et vergers, les haies champêtres et les bosquets. Maintenir ses vieilles haies ou ses trognes peut également faire l’objet d’aides. Un programme qui offre donc la possibilité aux particuliers, aux exploitants agricoles comme aux entreprises ou associations de soumettre des projets de plantations auxquels le conseil départemental apportera son aide financière dans des conditions précises.

