Les 80 ans du Secours Catholique

Au programme :

Accueil et expérience des participants

Dès l’accueil, chaque participant recevra un ruban d’identification indiquant sa table, facilitant les échanges et favorisant les rencontres entre territoires.

Un musée à ciel ouvert des équipes

L’événement se déploiera sous la forme d’un musée à ciel ouvert, valorisant les actions et initiatives des équipes du territoire. Les équipes investiront l’espace à travers des installations visuelles et artistiques (tableaux, stands scénographiés, affiches, photographies…)

Temps officiel et moment de partage

Prise de parole officielle suivi d’un apéritif convivial et d’un repas partagé, chaque participant apportant une contribution salée ou sucrée, renforçant l’esprit collaboratif.

Ambiance musicale

L’animation musicale sera assurée par le groupe Six Dièses, présent tout au long de l’événement, apportant une atmosphère festive et fédératrice.

Animation culinaire & Célébration des territoires

Moment emblématique de la journée un gâteau géant en kit, marquera symboliquement l’événement. Une action collective et visuelle, pensée comme un temps fort de convivialité. Un véritable gâteau d’anniversaire sera aussi de la fête.