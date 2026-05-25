Arts et cultureExpositions

Les 80 ans du Secours Catholique

A l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, la délégation du Loir-et-Cher organise samedi 30 mai à partir de 11h30 aux Grands-Prés à Vendôme une rencontre conviviale, mettant en avant les actions menées auprès des personnes en situation de fragilité et l’engagement quotidien des bénévoles.

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Au programme :

Accueil et expérience des participants

Dès l’accueil, chaque participant recevra un ruban d’identification indiquant sa table, facilitant les échanges et favorisant les rencontres entre territoires.

Un musée à ciel ouvert des équipes

L’événement se déploiera sous la forme d’un musée à ciel ouvert, valorisant les actions et initiatives des équipes du territoire. Les équipes investiront l’espace à travers des installations visuelles et artistiques (tableaux, stands scénographiés, affiches, photographies…)

Temps officiel et moment de partage

Prise de parole officielle suivi d’un apéritif convivial et d’un repas partagé, chaque participant apportant une contribution salée ou sucrée, renforçant l’esprit collaboratif.

Ambiance musicale

L’animation musicale sera assurée par le groupe Six Dièses, présent tout au long de l’événement, apportant une atmosphère festive et fédératrice.

Animation culinaire & Célébration des territoires

Moment emblématique de la journée un gâteau géant en kit, marquera symboliquement l’événement. Une action collective et visuelle, pensée comme un temps fort de convivialité. Un véritable gâteau d’anniversaire sera aussi de la fête.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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