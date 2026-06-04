Les lundis d’art et d’histoire

Lundi 8 juin : Henri IV et le château

En 1589, le roi de Navarre va devenir roi de France et reconquérir, entre autres, Vendôme. Mais y-a-t-il eu un sac du château et de la ville comme l’écrivent certains auteurs ?

RDV à 14h30 au portail d’entrée du parc du château

Lundi 15 juin : Le quartier des Rottes

Déjà 70 ans ! En 1956, les premiers immeubles étaient construits au nord de la ville. Cette balade vous révèlera l’histoire et la vie de ce quartier.

RDV à 14h30 au centre culturel avenue Clémenceau

Lundi 22 juin : À la loupe ! détails du patrimoine

Une visite pour surprendre les Vendômois et raconter l’histoire liée aux traces, marques et inscriptions (jumelles conseillées).

RDV à 14h30 à l’Office de Tourisme

Lundi 29 juin : Fenêtres et lucarnes

Une invitation à lever le nez vers plein d’ouvertures, décors et particularités, du Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle (jumelles conseillées).