Patrimoine

Les lundis d’art et d’histoire

Pour cette nouvelle saison estivale, un beau programme est mis en place pour découvrir ou (re)découvrir, sous de nouvelles facettes le patrimoine de Vendôme. Dès le mois de juin, rendez-vous avec Les lundis d’art et d’histoire...

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Les lundis d’art et d’histoire

Lundi 8 juin :  Henri IV et le château

En 1589, le roi de Navarre va devenir roi de France et reconquérir, entre autres, Vendôme. Mais y-a-t-il eu un sac du château et de la ville comme l’écrivent certains auteurs ?

RDV à 14h30 au portail d’entrée du parc du château

Lundi 15 juin : Le quartier des Rottes

Déjà 70 ans ! En 1956, les premiers immeubles étaient construits au nord de la ville. Cette balade vous révèlera l’histoire et la vie de ce quartier.

RDV à 14h30 au centre culturel avenue Clémenceau

Lundi 22 juin : À la loupe ! détails du patrimoine

Une visite pour surprendre les Vendômois et raconter l’histoire liée aux traces, marques et inscriptions (jumelles conseillées).

RDV à 14h30 à l’Office de Tourisme

Lundi 29 juin : Fenêtres et lucarnes

Une invitation à lever le nez vers plein d’ouvertures, décors et particularités, du Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle (jumelles conseillées).

RDV à 14h30 à l’Office de Tourisme

Les lundis d’art et d’histoire Tarif : 5€  (réduit 2,50€) Rens. : Office de Tourisme de  Vendôme – Territoires vendômois 02 54 77 05 07  vendome-tourisme.fr

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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