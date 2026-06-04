Les lundis d’art et d’histoire
Pour cette nouvelle saison estivale, un beau programme est mis en place pour découvrir ou (re)découvrir, sous de nouvelles facettes le patrimoine de Vendôme. Dès le mois de juin, rendez-vous avec Les lundis d’art et d’histoire...
Lundi 8 juin : Henri IV et le château
En 1589, le roi de Navarre va devenir roi de France et reconquérir, entre autres, Vendôme. Mais y-a-t-il eu un sac du château et de la ville comme l’écrivent certains auteurs ?
RDV à 14h30 au portail d’entrée du parc du château
Lundi 15 juin : Le quartier des Rottes
Déjà 70 ans ! En 1956, les premiers immeubles étaient construits au nord de la ville. Cette balade vous révèlera l’histoire et la vie de ce quartier.
RDV à 14h30 au centre culturel avenue Clémenceau
Lundi 22 juin : À la loupe ! détails du patrimoine
Une visite pour surprendre les Vendômois et raconter l’histoire liée aux traces, marques et inscriptions (jumelles conseillées).
RDV à 14h30 à l’Office de Tourisme
Lundi 29 juin : Fenêtres et lucarnes
Une invitation à lever le nez vers plein d’ouvertures, décors et particularités, du Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle (jumelles conseillées).
RDV à 14h30 à l’Office de Tourisme
Les lundis d’art et d’histoire Tarif : 5€ (réduit 2,50€) Rens. : Office de Tourisme de Vendôme – Territoires vendômois 02 54 77 05 07 vendome-tourisme.fr