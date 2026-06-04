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Des rencontres littéraires en juin

En cette fin de printemps, l’association Littérart41 qui a comme cheval de bataille de mettre localement en avant les auteurs et écrivains de la région qui ne manquent pas de talent, organise un salon littéraire à la Mézière le week-end du 6 et 7 juin et est invitée par l’association Au Cœur de Trôo pour l’organisation de rencontres littéraires dimanche 14 juin.

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Des rencontres littéraires en juin

Des rencontres littéraires en juinAvec une quarantaine d ’ a d h é r e n t s , q u a s i m e n t t o u s ar tistes, écrivains ou en devenir, Littérart41 propose à nouveau un Salon Littéraire dans un lieu extraordinaire, le Château de la Mézière sur la commune de Lunay. Une vingtaine d’auteurs attendus dont 4 nouveaux qui publient leur premier livre. Un week-end qui verra également une conférence, « L’inconnu de Roanne » sur la mort du Maréchal Ney et ses mystères, lectures dont le long poème de Victor Hugo « L’Expiation » qui sera lu à deux voix ou les contes de Merlin mais également un atelier d’écriture et des visites du château accompagnée par sa propriétaire. Un weekend convivial sous le signe de l’art et de la littérature. A Trôo, changement de décor avec l’association Au Cœur de Trôo qui proposera dans les caves du village d’accueillir les auteurs et les visiteurs, avec une conférence également. Une journée orchestrée par Séverine Fraisse, historienne et membre de Littérart.

Samedi 6 et dimanche 7 juin-Salon Littéraire au Château de la Mézière à LunayEntrée Libre Dimanche 14 juin – Rencontres littéraires dans les caves de Trôo en collaboration avec « Au Cœur de Trôo »
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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