Des rencontres littéraires en juin

Avec une quarantaine d ’ a d h é r e n t s , q u a s i m e n t t o u s ar tistes, écrivains ou en devenir, Littérart41 propose à nouveau un Salon Littéraire dans un lieu extraordinaire, le Château de la Mézière sur la commune de Lunay. Une vingtaine d’auteurs attendus dont 4 nouveaux qui publient leur premier livre. Un week-end qui verra également une conférence, « L’inconnu de Roanne » sur la mort du Maréchal Ney et ses mystères, lectures dont le long poème de Victor Hugo « L’Expiation » qui sera lu à deux voix ou les contes de Merlin mais également un atelier d’écriture et des visites du château accompagnée par sa propriétaire. Un weekend convivial sous le signe de l’art et de la littérature. A Trôo, changement de décor avec l’association Au Cœur de Trôo qui proposera dans les caves du village d’accueillir les auteurs et les visiteurs, avec une conférence également. Une journée orchestrée par Séverine Fraisse, historienne et membre de Littérart.

Samedi 6 et dimanche 7 juin-Salon Littéraire au Château de la Mézière à LunayEntrée Libre Dimanche 14 juin – Rencontres littéraires dans les caves de Trôo en collaboration avec « Au Cœur de Trôo »