Arts et cultureExpositions

Le sculpteur Jean-Bernard Métais parrain des Arts sous le porche

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 4 minutes
15 Temps de lecture 1 minute
jean bernard metais2 1

L’artiste conceptuel et sculpteur international Jean-Bernard Métais sera l’invité d’honneur de la 1ère cuvée du festival d’arts plastiques à la Pentecôte à la Chartre-sur-le-Loir.

Le sculpteur qui vit à Courdemanche (72) et dont les œuvres sont visibles jusqu’en Chine et en Corée du Sud a accepté d’être l’invité d’honneur des Arts sous le porche. Une invitation lancée par l’Association Brocante Art Patrimoine qui chapeaute ce nouveau festival et qui lui donne l’occasion de témoigner “son attachement aux Chartrains et à la petite ville sarthoise de [son] enfance”.

Un sculpteur-vigneron

Né au Mans en 1954, Jean-Bernard séjournait chez son grand-père dans le sud Sarthe. Il a repris ses vignes de jasnières par la suite à Lhomme. Cette activité fait aussi partie de son œuvre d’artiste car il photographie les fonds de cuve de chenin à chaque étape de la vinification… Des photos d’une réalité qui semble abstraite et dont la série s’intitule La Couleur du temps.

Aux Arts sous le porche, l’artiste prévoit d’exposer quelques œuvres – sculpture, ampoule de vin, sablier du “Temps imparti” – ainsi que des photos de ce fameux Cuvier des Jasnières, un peu comme “un cabinet de curiosités”.

La série complète de la Couleur du temps doit faire l’objet d’une expo tournante à Paris, Bruxelles, Tokyo, Séoul et New York de 2026 à 2027 pour les 50 ans du début de ce travail très particulier.

Dimanche et lundi de Pentecôte (24 et 25 mai) dans le centre bourg de La Chartre (72), 35 artistes chez l’habitant, site : lesartssousleporche.fr

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 4 minutes
15 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

commanderie darville cd41 l alvarez

Une Journée aux châteaux

il y a 1 jour
vogue 1

Trésors de l’Ardèche

il y a 1 jour
ag chateau 1

Pour l’attractivité et l’animation

il y a 3 jours
jj loisel 2 002 1

Jean-Jacques Loisel, le chevalier de l’histoire vendômoise

il y a 4 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page