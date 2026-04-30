Le sculpteur Jean-Bernard Métais parrain des Arts sous le porche

L’artiste conceptuel et sculpteur international Jean-Bernard Métais sera l’invité d’honneur de la 1ère cuvée du festival d’arts plastiques à la Pentecôte à la Chartre-sur-le-Loir.

Le sculpteur qui vit à Courdemanche (72) et dont les œuvres sont visibles jusqu’en Chine et en Corée du Sud a accepté d’être l’invité d’honneur des Arts sous le porche. Une invitation lancée par l’Association Brocante Art Patrimoine qui chapeaute ce nouveau festival et qui lui donne l’occasion de témoigner “son attachement aux Chartrains et à la petite ville sarthoise de [son] enfance”.

Un sculpteur-vigneron

Né au Mans en 1954, Jean-Bernard séjournait chez son grand-père dans le sud Sarthe. Il a repris ses vignes de jasnières par la suite à Lhomme. Cette activité fait aussi partie de son œuvre d’artiste car il photographie les fonds de cuve de chenin à chaque étape de la vinification… Des photos d’une réalité qui semble abstraite et dont la série s’intitule La Couleur du temps.

Aux Arts sous le porche, l’artiste prévoit d’exposer quelques œuvres – sculpture, ampoule de vin, sablier du “Temps imparti” – ainsi que des photos de ce fameux Cuvier des Jasnières, un peu comme “un cabinet de curiosités”.

La série complète de la Couleur du temps doit faire l’objet d’une expo tournante à Paris, Bruxelles, Tokyo, Séoul et New York de 2026 à 2027 pour les 50 ans du début de ce travail très particulier.