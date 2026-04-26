Jean-Jacques Loisel, le chevalier de l’histoire vendômoise

En février 2026, Jean-Jacques Loisel a été fait chevalier des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture, une distinction qui salue un parcours entièrement dédié à la transmission du savoir et à la valorisation du patrimoine vendômois. Professeur d’histoire-géographie à Vendôme pendant plus de vingt ans, il a marqué des générations d’élèves par sa passion de l’histoire. Historien rigoureux, il a notamment dirigé l’ouvrage de référence Histoire du Vendômois en 2007. Très engagé dans la vie associative et éditoriale locale, animateur des éditions du Cherche Luneil poursuit aujourd’hui encore son travail de mémoire avec un nouvel ouvrage en préparation.