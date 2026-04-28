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Verrerie de Poncé : un cochon «présidentiel» !

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cochon 1

Soufflé à la verrerie d’art des Coteaux, un beau petit cochon de verre avait été offert au Président de la République au Salon de l’agriculture par le syndicat interprofessionnel Inaporc qui en avait commandé une trentaine d’exemplaires à Lucille et Nicolas Pinquier.

Depuis, le couple a appris que la ministre de l’Agriculture et les ambassadeurs de Chine et de Corée du Sud en avaient également reçu un. De quoi en faire un cochon célèbre.

Vous voulez voir à quoi il ressemble ? Rien de plus simple : des copies conformes sont visibles à la verrerie et mises en vente. L’occasion – pourquoi pas ? – de souffler vous-même votre œuf de Pâques (sur rendez-vous), ce qui est possible tout le mois d’avril.

Verrerie d’art des coteaux, Poncé-sur-le-Loir (72),
tél. 02 43 79 05 69.
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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