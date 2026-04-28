Verrerie de Poncé : un cochon «présidentiel» !

Soufflé à la verrerie d’art des Coteaux, un beau petit cochon de verre avait été offert au Président de la République au Salon de l’agriculture par le syndicat interprofessionnel Inaporc qui en avait commandé une trentaine d’exemplaires à Lucille et Nicolas Pinquier.

Depuis, le couple a appris que la ministre de l’Agriculture et les ambassadeurs de Chine et de Corée du Sud en avaient également reçu un. De quoi en faire un cochon célèbre.

Vous voulez voir à quoi il ressemble ? Rien de plus simple : des copies conformes sont visibles à la verrerie et mises en vente. L’occasion – pourquoi pas ? – de souffler vous-même votre œuf de Pâques (sur rendez-vous), ce qui est possible tout le mois d’avril.