UFC plus près de vous

Que faire de sa cuve à fioul lorsqu’on change de mode de chauffage ?

Le retrait ou l’abandon d’une cuve à fioul est réglementé.

Quel que soit le type de cuve (enterrée ou aérienne), des normes juridiques sont à respecter. « Tout abandon d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs ».

Le dégazage de la cuve à fioul doit être réalisé par un spécialiste professionnel qui va procéder :

à la vidange, au dégazage et nettoyage ;

au comblement du réservoir ou au retrait de celui-ci.

L’entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l’utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations citées ci-dessus.

Si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il est indiqué qu’il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces dispositions.

Tous les bénévoles de l’ufc41 Vendôme-Mondoubleau restent à votre écoute pour vous aider à régler ce type de problème ou vos litiges de consommation et d’escroqueries bancaires.