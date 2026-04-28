UFC plus près de vous

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Que faire de sa cuve à fioul lorsqu’on change de mode de chauffage ?

Le retrait ou l’abandon d’une cuve à fioul est réglementé.

Quel que soit le type de cuve (enterrée ou aérienne), des normes juridiques sont à respecter. « Tout abandon d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs ».
Le dégazage de la cuve à fioul doit être réalisé par un spécialiste professionnel qui va procéder :

  • à la vidange, au dégazage et nettoyage ;
  • au comblement du réservoir ou au retrait de celui-ci.

L’entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l’utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations citées ci-dessus.

Si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il est indiqué qu’il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces dispositions.

Tous les bénévoles de l’ufc41 Vendôme-Mondoubleau restent à votre écoute pour vous aider à régler ce type de problème ou vos litiges de consommation et d’escroqueries bancaires.

Permanence UFC 41 – Antenne de Vendôme Mondoubleau : Point Justice – 37 av. Georges Clemenceau – 41100 Vendôme – Uniquement sur RDV au 02 54 73 91 53. Merci de laisser un message, nous vous rappellerons

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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