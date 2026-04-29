Trésors de l’Ardèche

L’association Les Amis de l’Orangerie organise du 13 au 18 septembre, avec les Cars Saint-Laurent, un séjour en Ardèche. Partez à la découverte de ses paysages pittoresques, ses sites naturels et monuments chargés d’histoire…

Au programme :

Dimanche 13 sept. : départ de Saint-Firmin ou de Vendôme en autocar pour une arrivée à Vogüe. Installation au Village Club 4* Le Domaine Lou Capitelle avec espace bien-être et spa

Lundi 14 sept. : découverte de Vogüe, perle du Vivarais méridional, joyau médiéval classé. Puis direction Joyeuse pour une visite de l’espace Castanea, le musée de la châtaigne avec dégustation gourmande.

Mardi 15 sept. : découverte des gorges de l’Ardèche et son célèbre Pont d’Arc et visite d’une des plus belles grottes européennes, l’Aven d’Orgnac.

Mercredi 16 sept. : départ pour le pays de la Myrtille. Vue sur le Pont du Diable à Thueyts et direction le lac d’Issarlès. Découverte du Mont Gerbier de Jonc où naît la Loire. Passage à Antraigues et à Vals-les-Bains.

Jeudi 17 sept. : matinée gourmande avec la visite libre du nougatier Genêt d’Or avec dégustation avant de découvrir Balazuc, village de caractère classé, anciene cité médiévale (visite à pied)

Vendredi 18 sept. : passage à Brioude avant retour à Vendôme ou Saint-Firmin.

Tarifs : 1140€ (sur la base de 35 pers.) avec hébergement en chambre double grand confort au Village Club 4* Le Domaine Lou Capitel en pension complète avec animations en soirée. L’accompagnement d’un guide professionnel. Le transport en autocar de tourisme avec les Cars Saint-Laurent. Assurances.