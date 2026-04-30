Le Comice Agricole revient les 20 et 21 juin prochains à Tréhet en Territoire Vendômois

SSi les stands «agricoles» sont évidemment nombreux aux comices agricoles, les artisans-commerçants, prestataires de service, concessionnaires de voitures… y ont tous leur place.

Sur chaque comice en Loir-et-Cher qui attire entre 20 000 et 30 000 visiteurs, ce sont plus de 250 exposants et éleveurs qui travaillent sur la manifestation avec des centaines d’animaux.

Vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire, exposants comme éleveurs, pour valoriser et vendre vos produits et services dans une ambiance conviviale et professionnelle, ainsi que rencontrer votre public (professionnels et particuliers) en recherche d’innovations et développer votre réseau au sein d’un écosystème agricole dynamique.

Prêt à cultiver votre succès avec nous ?

Vous pouvez vous inscrire directement

Éleveurs : https://form.jotform.com/sda41/eleveurscomicetrehet2026

Exposants : https://form.jotform.com/253481744556364