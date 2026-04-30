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Le Comice Agricole revient les 20 et 21 juin prochains à Tréhet en Territoire Vendômois

Comice : inscription Exposants / Éleveurs et Bœuf grillé

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affiche comice avril 2026 2

SSi les stands «agricoles» sont évidemment nombreux aux comices agricoles, les artisans-commerçants, prestataires de service, concessionnaires de voitures… y ont tous leur place.

Sur chaque comice en Loir-et-Cher qui attire entre 20 000 et 30 000 visiteurs, ce sont plus de 250 exposants et éleveurs qui travaillent sur la manifestation avec des centaines d’animaux.

Vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire, exposants comme éleveurs, pour valoriser et vendre vos produits et services dans une ambiance conviviale et professionnelle, ainsi que rencontrer votre public (professionnels et particuliers) en recherche d’innovations et développer votre réseau au sein d’un écosystème agricole dynamique.

affiche comice avril 2026 1 Prêt à cultiver votre succès avec nous ?

Vous pouvez vous inscrire directement

Éleveurs : https://form.jotform.com/sda41/eleveurscomicetrehet2026

Exposants : https://form.jotform.com/253481744556364

Pour plus d’informations : Benoît Rousselet, coordinateur de la Société Départementale d’Agriculture 41 (SDA41) ✉ sda41@departement41.fr   ☎ 06 50 96 15 12 ✉ comicevalleederonsard@gmail.com

 

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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