Projet solidaire en Sicile

Avec comme projet un échange culturel avec des scouts siciliens, onze jeunes âgés de 14 à 17 ans du groupe Scouts et Guides de France Notre-Dame de Villethiou de Vendôme se préparent à ce camp d’été pas comme les autres.

Même si l’objectif est bien de favoriser les rencontres interculturelles, l’engagement de ces jeunes qui se préparent à partir en Sicile du 13 au 27 juillet, se transforme depuis en un engagement solidaire. «Né d’un souhait d’échange avec les scouts de Butera, ce projet a été profondément transformé par le glissement de terrain majeur survenu en janvier dernier à Niscemi situé à une quarantaine de kilomètres. Plutôt que de renoncer à leur séjour, nos jeunes ont choisi d’agir et de transformer leur séjour en véritable chantier de réhabilitation communautaire, alliant travaux de reconstruction, animations solidaires pour les enfants de la communauté touchée» détaillent Christophe Lescureux, responsable de la section pionniers-Caravelles et Laurence Rang-Lemaire, cheftaine du groupe.

Le camp est financé à la fois par le fruit d’extra-jobs et actions mises en place par les scouts eux-mêmes comme l’opération cadeaux à Noël à la Maison de la Presse ou la vente de chocolats de Pâques en collaboration avec la Maison Texier mais également par des mécènes ou sponsors. D’ailleurs le groupe cherche des soutiens financiers pour les aider à couvrir les frais de transport et matériel.