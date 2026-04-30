Villiers-sur-Loir capitale de la 2CV

Du 13 au 17 mai, le Vendômois et plus particulièrement Villiers-sur-Loir et Thoré-la-Rochette, connaîtront une effervescence inhabituelle et gigantesque avec la 31e Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France : Deuch’mil26 en Vendômois.

Cette manifestation fera converger plus de 3000 2CV et dérivés, soit 6000 participants environ venus de toute la France et même de l’Europe entière. S’y ajouteront au moins 10000 visiteurs.

Deux habitants de Villiers-sur-Loir, Yves et Yvonnick Gablier sont à l’origine de cette opération qui mobilise le Team Basket 2CV Cross de Villiers-sur-Loir, présidé par Yves Gablier et les 2CV de Sologne de Mont-près-Chambord, présidée par Ludovic Chesneau et Florent Hermelin.

Impliquer le tissu économique local

L’implication du tissu économique local constitue une des priorités des organisateurs. Autour du plan d’eau de Villiers-sur-Loir, sur une trentaine d’hectares, un immense camping provisoire équipé de sanitaires, douches et toilettes attend les participants. D’autres seront hébergés dans les gîtes, camping et hôtels du secteur. Un village gourmand animé par les artisans des métiers de bouche et les producteurs locaux de fromages, charcuteries et vins, la Cave des Coteaux du Vendômois auront à charge d’assurer les repas de ces milliers de participants.

Dans ce même village, de nombreux commerçants, un grand concessionnaire automobile du secteur et différents fournisseurs y proposeront pièces détachées et autres produits.

L’implication des acteurs locaux s’étendra à la participation des lycées Ampère de Vendôme et Denis Papin de Romorantin pour la tenue du garage pour les pannes éventuelles des véhicules qui auront souffert d’un long trajet avant d’atteindre Villiers-sur-Loir.

L’Office du tourisme du Vendômois a été sollicité pour proposer aux deuchistes des circuits de visites dans la région tandis qu’un musée éphémère de la 2CV animera les espaces du château médiéval de Vendôme du 14 au 16 mai, date d’ouverture au public.

Un programme d’animations hors pair

Même l’école de Villiers-sur-Loir est mobilisée pour Deuch’mil26 avec la décoration d’une 2CV qui sera exposée sur le site et une animation de démontage et remontage d’une mini 2CV.

Enfin, les participants et visiteurs (5€ l’entrée) seront invités à découvrir de nombreux groupes de musique de la région sous un immense chapiteau, et des spectacles et animations diverses sur le site comme des fil-de-feristes ou un train miniature format 7 pouces, un jeu de traction de 2CV, des démos de 2CV Cross, des clowns etc.