Pour l’attractivité et l’animation

En mars, l’association Château de Vendôme, qui participe en grande partie à l’attractivité de la ville, exposait lors de son assemblée générale un rapport d’activité dense en 2025 et une multitude de projets pour la saison à venir.

Née en 2016 de la volonté d’une poignée d’irréductibles Vendômois, amoureux de leur territoire et plus particulièrement de cette forteresse médiévale sur sa montagne blanche, l’association du Château soufflera 10 bougies sur son gâteau d’anniversaire. Que de chemin parcouru depuis sa création, l’association est devenue incontournable dans le paysage culturel de Vendôme pour ses différentes manifestations de mai à septembre, animant à la fois l’entrée du château et les Jardins suspendus au-dessus de la ville. «Le pavillon, nouvellement exploité à l’entrée du site comme un espace de vente et d’exposition commune avec les associations de Lavardin et Trôo, doit être développé davantage. Nous avons plusieurs idées à ce sujet avec notamment l’ouverture de la cave au fond du bâtiment, que nous avons réaménagée récemment pour faciliter le passage. Nous y projetterons un film en permanence», précise Christian Linais, président de l’association depuis 2018.

La volonté également de l’association est de travailler à nouveau sur le dossier des projections de films sur les murailles de la cour qui ont remporté un vif succès l’année dernière lors de l’inauguration du château à la suite des travaux de consolidation. L’association avait déjà amorcé ces projections par sa «Nuit des Légendes» conçue par Pôle Image 41, présentée en 2021 et 2022, et qui avait déjà remporté l’adhésion des Vendômois. Pour cette nouvelle saison 2026, le programme est d’ores et déjà annoncé avec l’organisation, le vendredi 19 juin, de son anniversaire, puis chaque dimanche du 28 juin au 16 août «Les Impromptus» et une rencontre littéraire, en collaboration avec la Maison de la Presse «Les mots suspendus» le 22 août. Enfin, avec les associations Au Cœur de Trôo et les Amis de Lavardin, avec qui des liens forts se tissent depuis 2 ans, un week-end vélo les 29 et 30 août de Vendôme à Trôo est prévu.