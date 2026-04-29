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Une Journée aux châteaux

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commanderie darville cd41 l alvarez

En mars, le conseil départemental de Loir-et-Cher a dévoilé les lieux visitables gratuitement par tous les Loir-et-Chériens en septembre et octobre de la prochaine édition d’«Une Journée aux châteaux». Initiée en 2017 par le département, cette opération remporte toujours un succès indéniable. Pour le Vendômois, cette édition verra La Commanderie d’Arville qui dévoilera, entre autres, son nouvel espace muséographique totalement rénové qui devrait ouvrir très prochainement. Le château de Chambord revient également dans l’offre et trois Maisons à thème de Sologne : La Maison des étangs à Saint-Viâtre, la Maison du cerf à Villeny et la Maison du braconnage à Chaon. Vivement l’automne !

Une Journée aux châteaux du 19 septembre au 18 octobre. Inscription obligatoire à partir du 8 septembre sur le site du département : https://www.departement41.fr/

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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