En mars, le conseil départemental de Loir-et-Cher a dévoilé les lieux visitables gratuitement par tous les Loir-et-Chériens en septembre et octobre de la prochaine édition d’«Une Journée aux châteaux». Initiée en 2017 par le département, cette opération remporte toujours un succès indéniable. Pour le Vendômois, cette édition verra La Commanderie d’Arville qui dévoilera, entre autres, son nouvel espace muséographique totalement rénové qui devrait ouvrir très prochainement. Le château de Chambord revient également dans l’offre et trois Maisons à thème de Sologne : La Maison des étangs à Saint-Viâtre, la Maison du cerf à Villeny et la Maison du braconnage à Chaon. Vivement l’automne !

Une Journée aux châteaux du 19 septembre au 18 octobre. Inscription obligatoire à partir du 8 septembre sur le site du département : https://www.departement41.fr/