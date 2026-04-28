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Gîtes de France a fêté ses 50 ans

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En mars, Gîtes de France – Val de Loire fêtait son demi-siècle d’accompagnement des porteurs de projet en gîtes et chambres d’hôte. A l’heure des vacances ou week-end «au vert», notre région centrale en France reste une destination reconnue. L’association Gîtes de France-Val de Loire en Touraine et Loir-et-Cher depuis 1976 accompagne donc celles et ceux qui souhaitent créer et développer ou structurer un projet d’hébergement réussi, un projet humain ancré dans un territoire. S’appuyant sur une équipe locale, elle accompagne les porteurs de projet à travers une réglementation, un positionnement, le niveau de confort et les attentes de la future clientèle avec son réseau reconnu depuis maintenant 50 ans !

www.gites-de-france-valdeloire.com
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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