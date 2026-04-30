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Organisations printanières pour le Rugby Club Montoirien

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Plusieurs manifestations en préparation en ce printemps au club de rugby de Montoire : un tournoi départemental le 11 avril et son grand rassemblement bisannuel du 28 au 30 mai « Montoire fête son Rugby ».

Organisé sous le patronage du Comité départemental de Rugby de Loir-et-Cher et des clubs de Montoire et Vendôme, le tournoi «Les Salamandres» du 11 avril pour les enfants de 6 à 12 ans réunira les 9 clubs du département pour des matchs toute la journée. Une compétition qui vient clôturer la fin officielle de la saison des Écoles de rugby avant les tournois des clubs. Une initiation pour les jeunes non licenciés est prévue ce même jour de 11h à 13h sous forme d’ateliers ludiques.

Puis, retour de « Montoire fête son Rugby » du 28 au 30 mai, une 8e édition pour fêter le rugby en milieu rural. Animations scolaires, tournois sur le sable pour du rugby sans contact, coupe du monde des moins de 8 ans, le rendez-vous est devenu incontournable. Entreprises et commerçants s’affronteront par équipes de 3 dès le jeudi 28 lors des épreuves des jeux Inter-Villes. Un grand concert du groupe vendômois «Sea and Field» clôturera cette belle fête le samedi soir.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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