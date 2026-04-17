Explosion des charges

La Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitations Agricoles de Loir-et-Cher (FNSEA 41) et les Jeunes Agriculteurs de Loir-et-Cher (JA 41) s’inquiétaient en cette fin mars des charges qui explosent pour exploiter et produire aujourd’hui dans leurs exploitations.

Souhaitant alerter l’État sur la gravité de la situation économique et avant une rencontre avec le préfet à Blois, ils ont manifesté devant la préfecture. En effet, la réalité sur le terrain est devenue critique. Comme pour les transporteurs, le coût du fioul est devenu trop important par rapport à leur marge, un poste de dépense qui n’est pas accessoire mais essentiel et indispensable. Également s’ajoutent pour leur métier bien spécifique les engrais azotés dont les prix explosent à la tonne suite au blocage des bateaux d’approvisionnement dans le Détroit d’Ormuz.

Ils s’inquiètent d’une crise profonde et durable, eux qui depuis 3 ans travaillent pour la plupart à perte, sans visibilité, sans marge de manœuvre, et avec des trésoreries toujours plus tendues. Dans le même temps, les cours des céréales n’absorbent plus la hausse des coûts de production. Un effet ciseau donc que subissent aujourd’hui les producteurs, l’équation économique entre la production qui coûte toujours plus cher et la vente qui ne rapporte plus. Une crise qui concerne toute l’économie agricole du territoire, avec derrière ces chiffres des familles et des emplois qui sont touchés.

Le gouvernement annonçait dès lundi 30 mars, une exonération totale des droits d’accise sur le fioul agricole pour le mois d’avril et un report des cotisations sociales avec des échéances fiscales sans frais ni majoration. La mise en place également de prêts pouvant atteindre 50 000€ opérés par Bpifrance. Est ce que cela suffira à retrouver une marge de manœuvre et à éteindre la contestation ?