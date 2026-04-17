Inauguration du nouveau magasin Petit à Blois

Les Meubles Petit c’est une histoire loir-et-chérienne vieille de presque 60 ans, débutée à Vendôme et qui s’est étendue avec plusieurs entités à tout le département. En mars, cet établissement reconnu a déménagé son tout nouveau showroom à Saint Gervais-la-Forêt dans la zone commerciale, face au magasin Truffaut.

Beaucoup de monde pour cette inauguration tant attendue. Des clients fidèles évidemment qui de génération en génération font confiance à cette vieille maison mais également des nouveaux attirés par le style et les meubles d’exception. «J’ai une pensée particulière ce soir pour mes grands-parents Raphaël et Rolande, qui ont eu l’audace de créer cette entreprise près de Vendôme en 1968 et d’entraîner leurs 3 enfants dans l’aventure» débuta dans son discours inaugural, Vincent Petit, troisième génération au commande des Meubles Petit.

Une histoire donc qui se prolonge avec ce nouvel espace bien plus grand et plus lumineux que le précédent. «Nous avons voulu créer un espace plus ouvert, plus inspirant. Un lieu où l’on peut imaginer son intérieur, se projeter dans son futur chez soi, de l’entrée jusqu’à la chambre en passant par le salon et la salle à manger» poursuit le gérant. Insistant à juste titre sur le commerce de proximité qui a plus que jamais sa place pour apprécier ce qui composera votre «chez vous», Vincent Petit inaugurait ce soir là non seulement les Meubles Petit mais également la Maison de la Literie. Une inauguration qui a permis à ses nombreux clients de bénéficier pendant un mois de promotions et de participer à un grand jeu (jusqu’au 11 avril) pour gagner un voyage à l’île Maurice.