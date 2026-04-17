Économie et sociétéÉchos du commerce

Inauguration du nouveau magasin Petit à Blois

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 25 secondes
13 Temps de lecture 1 minute
la famille petit lors de linauguration 1
La famille Petit lors de l’inauguration

Les Meubles Petit c’est une histoire loir-et-chérienne vieille de presque 60 ans, débutée à Vendôme et qui s’est étendue avec plusieurs entités à tout le département. En mars, cet établissement reconnu a déménagé son tout nouveau showroom à Saint Gervais-la-Forêt dans la zone commerciale, face au magasin Truffaut.

Beaucoup de monde pour cette inauguration tant attendue. Des clients fidèles évidemment qui de génération en génération font confiance à cette vieille maison mais également des nouveaux attirés par le style et les meubles d’exception. «J’ai une pensée particulière ce soir pour mes grands-parents Raphaël et Rolande, qui ont eu l’audace de créer cette entreprise près de Vendôme en 1968 et d’entraîner leurs 3 enfants dans l’aventure» débuta dans son discours inaugural, Vincent Petit, troisième génération au commande des Meubles Petit.

Une histoire donc qui se prolonge avec ce nouvel espace bien plus grand et plus lumineux que le précédent. «Nous avons voulu créer un espace plus ouvert, plus inspirant. Un lieu où l’on peut imaginer son intérieur, se projeter dans son futur chez soi, de l’entrée jusqu’à la chambre en passant par le salon et la salle à manger» poursuit le gérant. Insistant à juste titre sur le commerce de proximité qui a plus que jamais sa place pour apprécier ce qui composera votre «chez vous», Vincent Petit inaugurait ce soir là non seulement les Meubles Petit mais également la Maison de la Literie. Une inauguration qui a permis à ses nombreux clients de bénéficier pendant un mois de promotions et de participer à un grand jeu (jusqu’au 11 avril) pour gagner un voyage à l’île Maurice.

Meubles Petit
rue des Perrières à Saint-Gervais-la-Forêt
(Face au magasin Truffaut) – 02 54 74 12 46
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 25 secondes
13 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

julie lartiste et julie la decoratrice 1

Projet réussi des deux Julie

il y a 2 heures
bouilleur de crue mazange 1

Élixir de jouvence

il y a 4 heures
logo france vae

Valorisation des Acquis de l’Expérience

il y a 1 jour
sda en ag 1

Assemblée générale de la SDA

il y a 1 jour
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page