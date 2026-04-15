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Des chantiers de A à Z

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photo abp solutions habitat 1

En fusionnant leur entreprise, spécialisée dans les menuiseries extérieures avec celle de leur père dans la rénovation de l’habitat, Julien et Richard Da Silva, dirigeants d’ABP Solutions avec cette fibre artisanale, proposent la réhabilitation et la restauration des maisons avec 40 salariés aujourd’hui dans l’entreprise. «Désormais le particulier peut nous confier les clés d’un chantier que nous réalisons entièrement dans tous les corps de métier. Nous pouvons nous occuper de toute la rénovation d’une maison en interne avec toutes les garanties des décennales conformes» détaillent les gérants.

Avec l’embauche récente d’une dessinatrice-conceptrice qui dessine tous les plans en 3D avec des mises en situation, le client connaît avant travaux le rendu. Un confort certain que Richard Da Silva ne cache pas. «Ce que nous apprécions le menuiserie qui reste un corps d’état très exigeant c’est que nous n’avons pas le droit à l’erreur avec le sur-mesure. Cette attente d’une menuiserie totalement parfaite, nous l’avons transmise à tous les salariés de l’entreprise, nos maçons, nos terrassiers-paysagistes ou nos électriciens comme à nos menuisiers ou couvreurs, chacun étant spécialisé dans son domaine» poursuit-il. Avec cette volonté d’être le plus diversifié possible pour répondre à toutes les situations dans une rénovation, ABP Solutions se présente également comme un seul interlocuteur pour le chantier de son client, sans cesse de coordonner soi-même tous les artisans.

ABP Solution Habitat
9 avenue Gérard Yvon
à Vendôme
Tél : 02 54 80 07 40
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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