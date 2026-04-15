Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Au Quai des Arts à Vibraye, plusieurs événements culturels sont à l’affiche ce printemps.

Vendredi 10 avril à 20h30 – Spectacle musical Les gaufrettes « Elles vont vous épater ! »

Les résidents de l’Ehpad des Mots Bleus font voler en éclats les murs de l’institution. Branchés de toutes parts, ils investissent la rue en musique, avec la joyeuse détermination de remettre les vieilles et les vieux sur la place publique.

Mise en scène : Philippe Piau, Christophe Andral et la Compagnie Jacqueline Cambouis. Dir. artistique : Nastasia de Geer, trombone. Elisabeth Paniez, saxophone. Véronique Lejeaille, trompette. Estelle Gauthier, tuba. Virginie Puy, guitare. Sébastien Gazull, basse. Sylvie Daguet, batterie.

Dimanches 12 et 19 avril de 14h30 à 17h30 – Expo de tableaux en bois par Fabrice Deshayes

Artisan d’art à Aillières-Beauvoir, Fabrice Deshayes façonne le bois brut en œuvres uniques. Son inspiration provient d’un riche mélange d’influences : des lignes épurées du Bauhaus à la force de l’art premier, en passant par la délicatesse des estampes japonaises. Chaque création fusionne formes géométriques et textures naturelles, créant un pont entre le passé et le présent. Entrée gratuite

Lundi 20 avril à 15h – Cinéma « Biscuit le chien fantastique »

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables : il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider : il est devenu un chien fantastique !

Sorti en salle le 4 février 2026 | 1h 32min | Animation, Comédie, Famille. De Shea Wageman. Par Shea Wageman, Steve Ball. Avec Artus, Owen Wilson, Dawson Littman.

Lundi 20 avril à 20h30 – Cinéma « LOL 2.0 »

Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Et comme une surprise n’arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère !… Sorti en salle le 11 février 2026 | 1h 45min | Comédie. De Lisa Azuelos. Par Lisa Azuelos, Frédéric Da. Avec Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz.

Sorti en salle le 11 février 2026 | 1h 45min | Comédie. De Lisa Azuelos. Par Lisa Azuelos, Frédéric Da. Avec Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz