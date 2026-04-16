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Valorisation des Acquis de l’Expérience

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Pour favoriser l’employabilité des demandeurs d’emploi via la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE), la Région Centre-Val de Loire et la Caisse des Dépôts, gestionnaire du Compte Personnel de Formation (CPF) se mobilisent avec le soutien de France Travail avec la mise en place d’un abondement régional permettant aux demandeurs d’emploi de bénéficier d’un financement complémentaire pour leurs formations. Une mobilisation indispensable pour accompagner les demandeurs d’emploi vers une insertion professionnelle durable et la VAE constitue un levier essentiel pour faciliter le retour à l’emploi en convertissant l’expérience professionnelle en diplômes reconnus. La Région reste partenaire et organisatrice des parcours de formation et joue un rôle central en matière d’orientation.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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