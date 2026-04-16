Assemblée générale de la SDA

Chaque année, la Société départementale d’agriculture (SDA) de Loir-et-Cher se réunit pour faire le bilan de l’année écoulée et présenter ses nombreuses actions qui, toutes, promeuvent l’agriculture du département.

En 2025, la SDA était partie prenante dans l’organisation du Comice agricole d’Agglopolys à Blois, au Parc des expositions en juin, une première depuis 50 ans, véritable démonstration que l’agriculture peut s’entendre avec la ville. Le vendredi qui précédait le week-end festif, le comice s’est ouvert pour la première fois aux enfants des écoles primaires du territoire. La Société est également organisatrice de plusieurs foires et marchés aux bestiaux (à l’exemple de Mondoubleau lors de la Fête de Saint-Denis en octobre dernier) ainsi que des concours départementaux de vins, fromages, cidres, bières et citrouilles comme ceux de Thoré-la-Rochette ou Selles-sur-Cher. Son action tout au long de l’année est de démontrer toute la vitalité des exploitants agricoles qui nous entourent.

Avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher, partenaire indispensable, la SDA41 organise également en octobre plusieurs manifestations vers le jeune public pour les sensibiliser aux bienfaits d’une alimentation équilibrée comme les Journées Alimentation Collèges. En effet, en 2025, 10 établissements du département ont participé à ces ateliers pédagogiques, démonstrations et dégustations avec une vingtaine d’intervenants. Une action que son président, Jacky Pelletier, désirerait accentuer, car l’avenir de l’agriculture du département passe aussi par cette éducation dès le plus jeune âge.

Quant à cette année, la SDA donne rendez-vous à tous et toutes les 20 et 21 juin pour le Comice agricole du Vendômois Vallée-de-Ronsard à Tréhet, date à bloquer sur vos agendas !