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Nouvelle édition du Printemps Vendômois

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expo le printemps 2

Pour la 7e édition de cette exposition qui se déroulera du 23 au 26 avril, Bernard Lerique, artiste peintre et cheville ouvrière dans l’organisation du Printemps Vendômois à la chapelle Saint-Jacques, a réuni 6 peintres et 3 sculpteurs.

Bernard Lerique aime l’art et sincèrement les artistes. Parisien d’origine, installé dans le Vendômois depuis 14 ans, président pendant de longues années à Paris de l’Académie Européenne des Arts – France, il a ouvert son réseau expo le printemps 1 et son carnet d’adresses pour faire connaître aux Vendômois les œuvres des grands noms actuels de la peinture et de la sculpture.

Pour la peinture : Jean-Marie Zacchi, président d’honneur des Artistes Français ainsi que des «Peintres de l’Armée» et des «Peintres de la Marine», Pascal Nau, peintre et «Meilleur Ouvrier de France» dans la pâtisserie, Jeanne Saint-Chéron et son monde féerique autour des chevaux, Alexandra Chauchereau et son travail sur la mémoire, Gérard Brunet, aquarelliste et figuratif, et Bernard Lerique, ses marines et paysages feutrés.

Pour la sculpture : Jivko, sculpteur dans différents matériaux, Rémou, connu pour ses sculptures d’insectes en métal, et Marie-Joëlle Cédat et ses sculptures animalières.

Exposition Le Printemps Vendômois
du jeudi 23 au dimanche 26 avril – 11h à 19h
Chapelle Saint-Jacques à Vendôme

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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