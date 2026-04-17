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Projet réussi des deux Julie

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julie lartiste et julie la decoratrice 1

Le magasin de décoration à Naveil, MJ Concept, dès son ouverture en 2019, avait dans ses cartons des projets de collaborations avec des artistes locaux. Julie, le « J » de l’enseigne, gérante associée à Mathieu, a lancé en partenariat avec Julie Pion, artiste vendômoise, une déclinaison splendide de 11 sets de table peu communs.

Au tout départ de cette collaboration, c’est une idée de la décoratrice professionnelle, Julie qui cherchait un ou une artiste pour décliner une série à proposer à sa clientèle en recherche d’originalité et de pièces rares. Sous le conseil de l’artiste Philippe R Berthommier, elle prend contact avec Julie Pion dont elle connaissait déjà ses œuvres d’art délicates grâce au réseau Instagram.

En effet, Julie Pion qui expose aussi à la Boutique du Dr Faton (rue Renarderie à Vendôme) vient coller en relief sur ses œuvres des personnages découpés d’anciennes photos ou de magazines. «Ces vieux clichés que je trouve en brocante m’interpellent ou me font rire pour certains mais me touchent tous. Sur des fonds colorés à l’acrylique ou à l’encre, je dessine et je fais rencontrer ces personnages découpés pour raconter une histoire» explique l’artiste. Comme des petites scènes que l’on adore et qui bientôt avec la saison estivale seront sur une table en extérieur pour accueillir la famille ou les amis.

Lien Instagram pour suivre l’artiste Julie Pion : juliepion.histoirespapiers
Pour retrouver les sets de table : MJ Concept – 60 rue de Montrieux à Naveil
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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