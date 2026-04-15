Au Marché Vert et Solidaire, l’insertion ça matche

Repris en 2021 par l’Association pour les Personnes Handicapées du Perche (APHP), la pépinière Le Marché Vert et Solidaire à Epuisay est devenue la section « insertion » de l’association pour accompagner sur le territoire du Perche et du Vendômois des personnes éloignées de l’emploi dont Philippe Duval qui en avril débutera son premier CDI après avoir passé 4 années au sein de la structure.

Depuis l’ouverture de l’établissement, une centaine de personnes a pu être accompagnée sous forme de contrat à durée déterminée de 6 mois à 24 mois maximum sur le principe de temps partiel de 24 heures minimum par semaine jusqu’au temps plein. Une insertion dans le monde du travail qui permet tout simplement de remettre le pied à l’étrier, reprendre confiance en soi, apprendre à travailler en équipe et définir avec les professionnels de l’accompagnement ses désirs pour son futur professionnel. « Pour ces projets, nous avons différents leviers que nous pouvons leur proposer, ce que nous appelons des mises en relation ou en situation comme démarcher des entreprises pour un stage » détaille Ismaël Sabbar, directeur adjoint de l’APHP en charge, entre autres, de l’accompagnement par le travail.

Dans le cadre de l’insertion, Philippe Duval a pu obtenir un accompagnement de 4 ans grâce à une dérogation qui permet à une personne reconnue comme travailleur handicapé de prolonger sa période sur 5 ans au lieu des 2 ans maximum. Très motivé dans son travail qu’il peut exécuter totalement en autonomie, les espaces verts ne lui étaient pas inconnus. « Je suis arrivé au Marché Vert après une période d’inactivité. Après des formations, des stages, j’avais auparavant exercé déjà au sein d’une commune ce métier mais sans succès et pourtant c’est ce que je désire faire » explique le futur embauché aux espaces verts de l’ESAT. L’année dernière il a passé la certification de Reconnaissance des Acquis d’Expérience en tant qu’employé des espaces verts, passant à l’oral devant un jury composé à la fois d’un représentant du ministère de l’agriculture et d’un directeur d’ESAT. « C’est un peu intimidant et impressionnant mais à Châteaudun lors de la remise de ma certification, c’était une grande fête où nous sommes tous montés sur scène » poursuit Philippe Duval. Et de préciser que l’insertion ça marche et qu’il en est la preuve même.