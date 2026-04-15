Les Aides à domicile à l’hôtel du département

À l’occasion de la Journée nationale des aides à domicile, le conseil départemental de Loir-et-Cher a organisé le 17 mars un événement réunissant à la fois les professionnels, les usagers, les familles et les partenaires pour échanger sur le sujet, recueillir les besoins et propositions sans oublier les défis et les enjeux de demain. Acteur central du soutien et de la structuration des 57 services d’aide à domicile du département, le conseil départemental a donc mis à l’honneur ces professionnels indispensables et salué leur engagement au quotidien, gardiens incontournables de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. L’après-midi s’est terminé par une table ronde pour mieux connaître et comprendre ce métier ouvert à tous.