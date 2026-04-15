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Les Aides à domicile à l’hôtel du département

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À l’occasion de la Journée nationale des aides à domicile, le conseil départemental de Loir-et-Cher a organisé le 17 mars un événement réunissant à la fois les professionnels, les usagers, les familles et les partenaires pour échanger sur le sujet, recueillir les besoins et propositions sans oublier les défis et les enjeux de demain. Acteur central du soutien et de la structuration des 57 services d’aide à domicile du département, le conseil départemental a donc mis à l’honneur ces professionnels indispensables et salué leur engagement au quotidien, gardiens incontournables de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. L’après-midi s’est terminé par une table ronde pour mieux connaître et comprendre ce métier ouvert à tous.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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