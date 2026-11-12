Chauffage : quand les communes  jouent la carte du collectif

À Lignières, la municipalité vient d’en faire la démonstration avec un premier groupement d’achat de fioul. Une dizaine de foyers ont bénéficié d’un tarif négocié à 1,59 € le litre, contre 1,94 € affiché au moment de la livraison. Soit une économie de 350€ pour une commande de 1.000 litres. Une différence appréciable à l’approche de la saison de chauffe.

Mélanie Le Moine et Charles Courtot, adjoints, ont recueilli les besoins des habitants, regroupé les commandes et négocié les conditions de livraison. Une première expérience qui pourrait être renouvelée.

La force du nombre… et ses limites

Car tous les combustibles ne se prêtent pas aussi facilement à cette formule. À Lignières, une démarche similaire a été envisagée pour le bois de chauffage, mais sans résultat probant. Les livraisons devant être effectuées individuellement, le regroupement des commandes ne permettait guère au fournisseur de réaliser des économies.

L’intérêt d’un achat groupé dépend donc autant des volumes commandés que des contraintes de distribution. Pour le fioul, le regroupement des livraisons sur un même secteur peut faciliter l’organisation des tournées et favoriser la négociation.

Une piste intéressante pour les petites communes, à condition d’adapter la formule aux réalités du terrain.