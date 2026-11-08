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Économie en Vendômois

Tomé reprend Duralex

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Tomé reprend Duralex
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Même si l’entreprise Duralex n’est pas implantée sur notre territoire, cette société dont nous avons tous un souvenir ému sur notre table de cantine scolaire, défraie la chronique dans la région. En effet, un nouveau projet de reprise serait possible, François Bonneau Président de la Région Centre-Val de Loire accueillait en octobre le choix du tribunal de commerce d’Orléans de confier la reprise de Duralex à la société Tomé préservant ainsi à la fois 155 emplois et d’autre part, ce savoir-faire bien français. Désirant mettre également un accompagnement fort à tous ces salariés que cette procédure laisse sans emploi comme elle fut appliquée aux anciens salariés de Brandt de Vendôme et Orléans qui ont été eux-aussi accompagnés à travers différentes actions comme un suivi personnalisé.

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Le Petit Vendômois

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