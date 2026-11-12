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Santé et social

Le label « Département ami des aînés »

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Le label « Département ami des aînés »
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Engagé depuis de nombreuses années dans une dynamique d’amélioration des politiques en faveur des aînés, le Loir-et-Cher a pour ambition de devenir le premier de la région Centre-Val de Loire a être labellisé « Ami des aînés ». Trois personnes sur 10 soit 32.6% du département ont plus de 60 ans et le conseil départemental à travers son action « bien vieillir » en Loir-et-Cher facilite la vie des séniors au quotidien en consacrant près de 30% de son budget à cette action. Initialement destiné aux villes, Tours et Bourges en sont détentrices, ce label est étendu aux départements. Jusqu’au 18 décembre un questionnaire est disponible sur le site du département et 8 cafés-débats se dérouleront dans un 2e temps en février.

Renseignements et questionnaire sur : departement41.fr

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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