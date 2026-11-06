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Santé et social

Le projet hospitalier avance

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Une étape décisive vient d’être franchie dans la réalisation du nouveau projet hospitalier public-privé à Vendôme. Consécutivement à la nouvelle gouvernance instituée au mois de juin 2026, le projet s’est vu relocalisé au sein de la commune de Villiers-sur-Loir sur un terrain dans le périmètre de la gare TGV appartenant à l’entreprise GTT, connue pour son démantèlement observé par tous les Vendômois. Le centre hospitalier de Vendôme-Montoire en fera l’acquisition d’ici la fin de l’année pour y installer ce pôle de santé qui réunira sur un même site, l’hôpital, la clinique, ainsi que les acteurs de santé du territoire tels que France Imagerie, MLab, B. Braun Avitum France pour son activité de dialyse afin de répondre aux enjeux d’accès aux soins. Un projet estimé à 80 millions d’euros.

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