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Santé et social

« Bien vieillir » en Loir-et-Cher

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Chaque année, le conseil départemental de Loir-et-Cher avec la Semaine Bleue rythme le début octobre. En présence de Monique Gibotteau, vice-présidente chargée de la solidarité liée à l’autonomie, au handicap et aux aides à domicile, la Pyramide de Romorantin accueillait l’ouverture de la Semaine Bleue avec un grand forum consacré aux séniors. Avec comme thème pour cette nouvelle édition, « Relions tous les âges dans les territoires engagés », cette Semaine Bleue permet à toutes et tous à travers des actions de trouver des solutions et des réponses à leurs questions. Et cette année, le prix du concours Semaine Bleue a été décerné au CCAS de Salbris pour son Festival de la canne, un grand défilé de mode sur le thème des années 60 et 70 visant à rompre l’isolement, créer du lien et favoriser le partage et l’inclusion.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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