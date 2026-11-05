« Bien vieillir » en Loir-et-Cher

Chaque année, le conseil départemental de Loir-et-Cher avec la Semaine Bleue rythme le début octobre. En présence de Monique Gibotteau, vice-présidente chargée de la solidarité liée à l’autonomie, au handicap et aux aides à domicile, la Pyramide de Romorantin accueillait l’ouverture de la Semaine Bleue avec un grand forum consacré aux séniors. Avec comme thème pour cette nouvelle édition, « Relions tous les âges dans les territoires engagés », cette Semaine Bleue permet à toutes et tous à travers des actions de trouver des solutions et des réponses à leurs questions. Et cette année, le prix du concours Semaine Bleue a été décerné au CCAS de Salbris pour son Festival de la canne, un grand défilé de mode sur le thème des années 60 et 70 visant à rompre l’isolement, créer du lien et favoriser le partage et l’inclusion.