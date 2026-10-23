Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 9 oct. à 20h30 Spectacle musical «Opérapiécé – Opus 2»

Nomination Trophée 2026 spectacle musical- Après le succès d’Opérapiécé, découvrez l’OPUS 2, par les mêmes autrices ! Cette fois-ci, ce sont des airs signés Bach, Gotainer, Chopin, Polnareff, Mozart, Legrand, Lully, Biolay, Wagner et tant d’autres opérassemblés dans la même partition, qui s’entremêlent et tournoient dans le vaste dédale du souvenir.

Comme dans le 1er opus, les chanteuses inventent des paroles que leur inspirent les thèmes classiques, pour donner aux airs connus un nouveau rôle à jouer.

De et avec Aurore Bouston et Marion Lépine / Mise en scène : William Mesguich / Direction musicale : Louis Dunoyer / Accordéon : Vincent Carenzi

Résa à la Mairie de Vibraye Tarif adulte : 15€, -18 ans : 8€

Samedi 17 oct. à 17h conférence : «Notre-Dame des Marais : une fenêtre sur la Renaissance et le Moyen-age»

Fort de ses connaissances en histoire et en histoire de l’art, le conférencier donnera quelques clés de compréhension de l’église Notre Dame des Marais de la Ferté-Bernard qu’il a si souvent fait visiter : ses origines et ses probables sources d’influence dans son architecture et son décor qui exprime à la fois la propagande catholique du XVIe siècle et le poids de la famille de Guise dont la Ferté-Bernard était une des nombreuses seigneuries.

Par FX Ducellier, Vice-président de la Société du Pays Fertois études et recherches. Organisée par l’Université Rurale du Val de Braye

Pas de réservation Participation au chapeau

Lundi 19 oct. à 15h cinéma «La fille dans les nuages»

Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage..

Sorti en salle le 22 juillet | Animation, Aventure, Famille. De Philippe Riche, avec Louane Emera, Jamel Debbouze, Grégoire Ludig. Dès 6 ans

Pas de réservation Tarif unique : 5,50€

Lundi 19 oct. à 20h30 cinéma «De la comédie française»

Dans 3h, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas…

Sorti en salle le 22 juillet | Comédie. De Martin Darondeau, Bertrand Usclat. Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison

Pas de réservation Tarif unique : 5,50€

Mercredi 21 oct. à 15h Spectacle jeune public «Karabistouille»

Un solo de magie clownesque et poétique. Un clown à l’accent italien s’imagine magicien, il est aidé par son attachante fleur Margarita, tous les deux vont tenter d’incroyables tours. Un véritable bazar poétique et magique rempli de tendresse.

De et avec : Pierre Di Prima / Mise en scène : Olivier Labiche.

A partir de 3 ans

Résa à la Mairie de Vibraye Tarif adulte : 6€, -18 ans : 4€

Mercredi 28 oct. à 15h Spectacle jeune public «Les 3 brigands»

Un spectacle poétique et musical mêlant marionnettes et théâtre d’ombres où l’on retrouve l’univers de Tomi Ungerer sublimé par une composition musicale originale de Gustavo Beytelmann. Entre tradition populaire, tango et théâtre d’objet…

Par la Cie Les petites Don Quichotte et Luvernaire Diffusion. Adaptation et mise en scène : Wilfried Bosch.

A partir de 3 ans

Résa à la Mairie de Vibraye Tarif adulte : 6€, -18 ans : 4€