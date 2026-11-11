Pour une meilleure sécurité  sur nos routes

Tout au long de l’année, le conseil départemental s’occupe de la sécurité de nos routes dans le cadre de ses compétences. Si l’été est plutôt réservé à la rénovation des nombreux axes routiers, l’hiver retient assurément l’attention de ses agents pour assurer une continuité de son utilisation pour des déplacements fluides malgré parfois des conditions compliquées. « La mise en place du dispositif de viabilité hivernale vise à fournir des solutions adaptées en réponse aux conditions météorologiques difficiles. Nous renforçons pendant cette période la surveillance de nos 3 500 km de routes constituant le réseau routier du département en fonction des caprices climatiques » détaille Philippe Gouet, président du conseil départemental de Loir-et-Cher.

Pour assurer cette sécurité, le maillage du département se fait en 3 divisions (Nord/Centre/Sud) et le Parc routier. L’objectif est clair : assurer le plus rapidement possible des conditions de circulation sécurisées pour les usagers et le plus rapidement possible. Pour cela, une coordination précise et rigoureuse est l’élément essentiel au bon fonctionnement du dispositif dans les situations météorologiques difficiles. Point météo tous les soirs à 16h, anticipation des renforts d’astreinte et patrouille dès 2h du matin si nécessaire pour décider de la pertinence d’une intervention de salage avant 8h avec des niveaux d’intervention suivant les voies les plus fréquentées.

Pour être informer en temps réel, les informations sont relayées sur les sites internet departement41.fr ou route41.fr ainsi que sur les radios locales de Sweet FM et RCF.