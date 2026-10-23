Avec BREF, des aidants aidés

Apportant un cadre et des formations pour le personnel rattaché à ce programme BREF, c’est une première marche gravie avant un réel parcours des aidants. « Cela fait des années que l’on s’est aperçu qu’il y avait des besoins car les aidants font partie intégrante du parcours du patient avec son entourage » détaille Christelle, infirmière psy au Centre hospitalier.

L’objectif de BREF est bien d’agir précocement sur la maladie psychiatrique avec des outils. Pour s’inscrire, rien de plus facile, un mail à envoyer ou un coup de fil à donner, le secrétariat est formé et une infirmière coordinatrice prendra contact avec le demandeur. Le programme BREF reste adapté à la pathologie du patient et concerne tous les aidants sans restriction, que le diagnostic du proche soit arrêté ou pas. Se focaliser sur l’aidant, lui donner les bons conseils, du soutien également avec les outils adéquats et les ressources pour des actions concrètes avant un stade avancé de la maladie de la personne accompagnée. Un lieu d’écoute dans leur vie de tous les jours, l’aidant pouvant s’engager dans le programme BREF même en dehors du consentement du malade.