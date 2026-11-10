Aire de contrôle en action

Une ancienne station-service désaffectée à la sortie sud de Vendôme sur la RN10 direction le cabaret Madame sans gêne dans le sens Tours-Vendôme a été transformée récemment par l’Etat en une aire de contrôle des transports sécurisée. « Une nouvelle vocation à un site pollué et qui vient renforcer la sécurité, un équipement utile au territoire » explique Vincent Le Duff, sous-préfet de Vendôme. La nouvelle aire, utilisée pour la première fois en octobre lors d’un contrôle en présence à la fois du préfet et du sous-préfet et des forces de l’ordre, offre aux services de contrôle un emplacement dédié dans des conditions optimum de sécurité adaptées. En effet, sa bonne visibilité facilite l’entrée et la sortie des véhicules sur cet axe fortement emprunté.