Parcours photographique  « Cheval Percheron »

Cette exposition sous forme d’un parcours de 2km avec 22 panneaux explicatifs du Percheron résume parfaitement la passion du photographe journaliste, Jean-Léo Dugast pour ce cheval que l’on retrouve aux quatre coins du monde, de l’Europe aux Etats-Unis en passant par l’Asie et le Japon plus précisément. « Chaque panneau est composé d’une ou plusieurs photos, d’une explication et quelques éléments supplémentaires ainsi qu’un QR Code permettant d’aller plus loin dans la compréhension » détaille le photographe qui a consacré 9 livres sur le thème du Percheron.

Une histoire extraordinaire de ce cheval comme le célèbre tableau de Rosa Bonheur « Marché aux Percherons » exposé à Paris en 1853 encore inachevé qui a fait connaître cette race puissante, véritable moteur pour son développement aux Etats-Unis avec ces grands espaces destinés à l’agriculture. En effet, un des autres panneaux sur la création à l’instar des américains, en 1883, de la Société Hippique Percheronne de France qui souhaitaient garantir son origine à 100% percheronne. « En 1913, ce sont plus de 3200 Percherons qui quitteront la gare de Nogent-Le-Rotrou pour l’Amérique » détaillait Jean-Léo Dugast pendant l’inauguration… Une exposition visible tout au long de l’année pour vous immerger dans l’univers de ce « roi des chevaux de trait ».