Expositions

Parcours photographique  « Cheval Percheron »

Lors de la 2e édition de Traits du Perche et ses démonstrations du cheval territorial, une nouvelle exposition photographique permanente de Jean-Léo Dugast a été inaugurée autour du cheval emblématique le Percheron, dans les rues du village de Saint-Agil.

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 3 jours
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Parcours photographique  « Cheval Percheron »

Cette exposition sous forme d’un parcours de 2km avec 22 panneaux explicatifs du Percheron résume parfaitement la passion du photographe journaliste, Jean-Léo Dugast pour ce cheval que l’on retrouve aux quatre coins du monde, de l’Europe aux Etats-Unis en passant par l’Asie et le Japon plus précisément. « Chaque panneau est composé d’une ou plusieurs photos, d’une explication et quelques éléments supplémentaires ainsi qu’un QR Code permettant d’aller plus loin dans la compréhension » détaille le photographe qui a consacré 9 livres sur le thème du Percheron.

Une histoire extraordinaire de ce cheval comme le célèbre tableau de Rosa Bonheur « Marché aux Percherons » exposé à Paris en 1853 encore inachevé qui a fait connaître cette race puissante, véritable moteur pour son développement aux Etats-Unis avec ces grands espaces destinés à l’agriculture. En effet, un des autres panneaux sur la création à l’instar des américains, en 1883, de la Société Hippique Percheronne de France qui souhaitaient garantir son origine à 100% percheronne. « En 1913, ce sont plus de 3200 Percherons qui quitteront la gare de Nogent-Le-Rotrou pour l’Amérique » détaillait Jean-Léo Dugast pendant l’inauguration… Une exposition visible tout au long de l’année pour vous immerger dans l’univers de ce « roi des chevaux de trait ».

Parcours photographique  « Cheval Percheron » de Jean-Léo Dugast réalisé par le Pays du Perche en Loir-et-Cher  dans le village de Saint-Agil
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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