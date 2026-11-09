Arrêt total du réseau Orange 2G

Depuis le 20 octobre, les rares utilisateurs encore de la 2G n’ont plus accès au réseau. En effet, Orange fait « évoluer ses infrastructures mobiles vers les technologies plus performantes, plus résilientes, mieux sécurisées et beaucoup plus économes en énergie » explique la société Orange dans son communiqué de presse. La 2G déployée en France depuis les années 1990, ne répond plus pleinement aux besoins croissants de connectivité et de performances, à l’heure des fichiers et autres vidéos sur nos portables. Mais le réseau Orange désire aider ses clients dans cette transition et les invite à prendre contact soit au téléphone soit en boutique pour un accompagnement personnalisé.