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Arrêt total du réseau Orange 2G

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Depuis le 20 octobre, les rares utilisateurs encore de la 2G n’ont plus accès au réseau. En effet, Orange fait « évoluer ses infrastructures mobiles vers les technologies plus performantes, plus résilientes, mieux sécurisées et beaucoup plus économes en énergie » explique la société Orange dans son communiqué de presse. La 2G déployée en France depuis les années 1990, ne répond plus pleinement aux besoins croissants de connectivité et de performances, à l’heure des fichiers et autres vidéos sur nos portables. Mais le réseau Orange désire aider ses clients dans cette transition et les invite à prendre contact soit au téléphone soit en boutique pour un accompagnement personnalisé.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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