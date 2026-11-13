Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin
Économie et société

Les aides  pour nous chauffer

Des aides, essentiellement orientées vers l’acquisition d’une pompe à chaleur, peuvent vous faire bénéficier d’un financement jusqu’à 100% par l’Etat pour les maisons chauffées au gaz, fioul, bois et électricité.

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Les aides  pour nous chauffer
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Qui n’a pas rêver de diminuer sa facture d’énergie de 70% à l’heure où l’on doit remplir sa cuve de fioul. La pompe à chaleur vous protège du froid en hiver et vous permet de chauffer efficacement votre logement en consommant moins d’énergie. Pour cela, il vous faut d’abord bien isoler votre logement car même si en exploitant les calories présentes dans l’air, l’eau ou le sol, et en limitant considérablement les besoins en énergie, votre pompe à chaleur ne pourra rien contre une habitation en simple vitrage et avec des murs non isolés.

Les aides de l’Etat pour une pompe à chaleur air/eau sont soumis aux revenus des demandeurs. Même si cette installation est encouragée par l’Etat et que ce dispositif vous permettrait de réduire réellement le coût de votre facture d’énergie, elle reste un vrai investissement à la base. Malgré ces aides qui vont très vite en diminuant suivant vos revenus, on estime tout de même que la pompe à chaleur peut réduire de 60 à 70% votre consommation liée au chauffage, tout en offrant un confort maximum.

Pour calculer votre éligibilité à l’Aide de l’Etat :  https://la-prime-energie.fr/

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Le Petit Vendômois

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