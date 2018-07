L’AVF en congrès dans la cité phocéenne

Après le congrès national de Marseille, la dynamique association vendômoise Accueil des Villes Françaises ( AVF ) réunissait en juin ses membres pour retracer l’année écoulée et envisager les projets futurs.

Parmi les trente administrateurs de la Région Centre-Val de Loire, quatre Vendômois de l’ AVF Vendôme avaient fait le déplacement jusqu’à Marseille le week-end du 1er et 2 juin pour assister au 19e Congrès national des AVF. Le thème cette année : «Quel avenir pour l’ AVF ?». Les 700 congressistes ont pu pencher et débattre sur cette épineuse question.

Car, comme le souligne Danielle Gaudry, vice-présidente de l’association vendômoise et présidente par intérim : «L’ AVF de demain, c’est aujourd’hui qu’il se construit. Le monde a changé, change et changera encore, l’enjeu de notre association est de s’adapter pour répondre aux défis qui se présentent à nous.» Pour répondre à la problématique, l’ AVF de Vendôme va avoir un nouveau site internet, c’est déjà une priorité aujourd’hui avec les nouveaux moyens de communication. Ce moment à Marseille a été aussi l’occasion de signer une nouvelle charte entre le bureau national et les régions, ainsi qu’une convention entre la Fédération nationale des Offices de tourisme, ancienne FNOTSI (1) et l’ AVF. Il faut préciser que c’est bien là sa vocation : accueillir les nouveaux arrivants et, grâce aux nombreuses manifestations, ateliers, expositions, portes ouvertes, visite du patrimoine local ou d’entreprise, leur faire découvrir la richesse du territoire.

Le déménagement prochain dans de nouveaux locaux du Pôle Chartrain permettra à l’association de disposer de salles plus lumineuses et remises à neuf. A noter : les activités de l’ AVF reprendront en octobre au 140 faubourg Chartrain. Les inscriptions se tiendront du 17 au 20 septembre, de 14h à 18h.

AVF Vendôme, au 2, quartier Rochambeau : 02 54 77 02 90

ou avfvendome@orange.fr

Attention déménagement en cours vers le Pôle Chartrain.

(1) www.offices-de-tourisme-de-france.org

Alexandre Fleury